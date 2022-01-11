حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو مشمسا إلى غائما جزئيا نهارا ويسود جو بارد نسبي.

ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

ويصبح الجو باردا جدا ليلا وفجرا. الرياح تكون شرقية الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ومن النوع قليل الرطوبة.

مع ساعات الليل يعود الجو باردا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل.

وتغطي السماء كميات من السحب ويكون الجو غائما جزئيا.

مع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق مع جو بارد. الرياح تكون جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتكون الفرصة مهيأة أحيانا لزخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد نتيجة تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية.

ويسود جو بارد خاصة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.