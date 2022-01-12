حالة الطقس: أجواء لطيفة نهارا باردة ليلا

يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نسبيًا نهارًا فوق المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، إلى بارد ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا نهارًا فوق المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

واعتبارا من ساعات مساء الخميس، تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجيا خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط، الجمعة، زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا ويكون البحر مائجا .

ويوم السبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.