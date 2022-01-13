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حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 06:54

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفرقة
أسوار البلدة القديمة في القدس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا نهارًا فوق المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتبارا من ساعات المساء، تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائما، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ويكون البحر مائجا.

ويوم غد، الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ويكون البحر مائجا.

وبعد غد، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويوم الأحد المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والجو شديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، ويكون البحر مائجا.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#طقس فلسطين

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