يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم السبت، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم غد، الأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو صافيًا بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق، ومن المتوقع تشكل الصقيع في معظم المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع اعتبارا من ساعات مساء يوم الأحد.