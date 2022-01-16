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حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 06:25

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة في كافة المناطق بشكل ملموس، اليوم الأحد، وتهطل الأمطار بشكل غزير في ساعات الفجر والصباح في أرجاء مختلفة من البلاد.

ومع ساعات الظهر والعصر تضعف الفعالية عن الشمال ثم عن الوسط ثم تتلاشى لاحقاً عن الجنوب، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل حاد لتصل إلى الصفر في الجبال العالية ودون الـ 4 درجات في معظم المناطق نتيجة تدفق لهواء قطبي المنشأ.

ويحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق عديدة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

في يوم الإثنين، يطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة بالتزامن مع تدفق رياح قطبية شديدة البرودة لكنها جافة.

ومن المتوقع أن يسود جو مستقر وشديد البرودة نهارا خاصة في المناطق الجبلية. ومع ساعات المساء والليل تهبط الحرارة بشكل حاد.

ويحذر من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد وحرارة صفرية ودون الصفر في العديد من المناطق. الرياح تكون شرقية إلى شمالية شرقية.

في يوم الثلاثاء، تسود أجواء شديدة البرودة في ساعات الصباح مع خطر تشكل الصقيع والانجماد.

وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف ويكون الجو غائما جزئيا ومستقرا وباردا بشكل ملموس خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس من جديد وتسود أجواء شديدة البرودة مع اقتراب الحرارة من مستوى الصفر خصوصا في الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ليلا.

يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بتيارات هوائية باردة ورطبة وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحيانا.

وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص الأمطار ونتأثر بأجواء شديدة البرودة مجددا، وتكون الرياح شمالية غربية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
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