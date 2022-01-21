حالة الطقس: بارد وصاف

يكون الجو اليوم، الجمعة، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا وتسقط في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجيا خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا.