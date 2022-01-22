حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

يكون الجو، اليوم السبت، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيًا إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتأثر البلاد بمنخفض جوي، لذا تنشط سرعة الرياح تدريجيا وتسقط في ساعات المساء زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجيا خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر اليوم وغدا.