حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب برياح باردة جدا.

وتتساقط الأمطار خلال ساعات النهار على أقصى الشمال ثم تنتشر إلى معظم المناطق الشمالية، وفي ساعات العصر والمساء تمتد الى أواسط البلاد وأجزاء من الجنوب بفرصة أقل.

وفي ساعات الليل تهطل الامطار على فترات في شمال ووسط البلاد مع طقس بارد جدا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، تبقى البلاد اليوم تحت تأثير المنخفض الجوي وتتساقط الأمطار في معظم أرجاء المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد، وفي النصف الثاني من النهار تستقر الأجواء بشكل تدريجي مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة.

ومع ساعات الليل يستقر الجو تماما مع أجواء باردة جدا. ويخشى من تشكل الصقيع من جديد. الرياح نكون غربية الى جنوبية غربية خيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جدا في ساعات الصباح، ويسود خلال النهار جو بارد في مختلف المناطق وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

ليلاً يبقى الجو باردا جدا. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تصبح جنوبية غربية في ساعات المساء والليل.

في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مرفقا بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتهطل الأمطار على الشمال والوسط خلال ساعات النهار وتكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بتساقط البرد، مع رياح قوية متوقعة وهبات شديدة أحيانا.

وفي ساعات العصر والمساء تتحول الأمطار إلى ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومع ساعات الليل تتساقط الثلوج فوق معظم المرتفعات الجبلية خصوصا التي تزيد عن 850 متر عن سطح البحر وتكون متراكمة، ويحذر من خطر الانزلاقات على الطرقات نتيجة تراكم الثلوج.