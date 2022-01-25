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حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 06:19

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الثلاثاء، صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

وغدا، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا.

ويتوقع خلال ساعات ظهيرة غد سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وتزداد كثافة الهطول خلال ساعات المساء والليل. وتكون الرياح نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر مائجا.

وبعد غد، الخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة. ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحيانا. ويتوقع خلال ساعات الفجر والصباح سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال ساعات الظهيرة سقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر مائجا .

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