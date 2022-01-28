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حالة الطقس: ماطر وبارد

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 07:08

حالة الطقس: ماطر وبارد
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم، الجمعة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
وهذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء. والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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