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حالة الطقس: ماطر وبارد

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 06:26

حالة الطقس: ماطر وبارد
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلاد خلال اليومين القادمين باضطرابات جوية جديدة وحالة من عدم الاستقرار التي ستجلب معها انخفاضا طفيفا على درجات الحرارة وتسود أجواء ماطرة في الكثير من المناطق في بعض الفترات.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، وتبقى الأجواء باردة نهارا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وجو متقلب إلى حد كبير.

تبقى الفرصة سانحة لتساقطات مطرية ذات طابع محلي في بعض المناطق شمال ووسط البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء، تبقى الأجواء الباردة هي المسيطرة على البلاد، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات. مع ساعات الليل يسود جو بارد جدا، الرياح تكون جنوبية غربية كعندلة السرعة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا في ساعات النهار وباردا ليلا، ولكن برودة الأجواء ستكون أقل من جميع الأيام الفائتة.

وتغطي السماء في ساعات النهار كميات من السحب العالية ولمتوسطة مع جو مستقر، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا فوق العادة نهارا، وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية ويصبح الجو باردا نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#ماطر
#بارد

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