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حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 06:33

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تبقى الأجواء الباردة هي المسيطرة على البلاد، اليوم الثلاثاء، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات. مع ساعات الليل يسود جو بارد جدا، الرياح تكون جنوبية غربية كعندلة السرعة.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد في عطلة نهاية الأسبوع باضطرابات جوية جديد ومنخفض جوي يحمل معه الأجواء الشتوية الباردة والشديدة البرودة، وتجدد هطول الأمطار.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا في ساعات النهار وباردا ليلا، ولكن برودة الأجواء ستكون أقل من جميع الأيام الفائتة.

وتغطي السماء في ساعات النهار كميات من السحب العالية ولمتوسطة مع جو مستقر، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الخميس، يطرأ خلال ساعات النهار ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الجو دافئا فوق العادة نهارا، وتغطي السماء خلال ساعات النهار كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بقليل.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق نتيجة اضطرابات جوية ويصبح الجو باردا نهارا وشديد البرودة في ساعات الليل، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#بارد
#ماطر

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