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حالة الطقس: شديد البرودة وماطر

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 07:05

حالة الطقس: شديد البرودة وماطر
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا إلى شديد البرودة و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. وفي ساعات الصباح تسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية والوسطى، وخلال ساعات المساء تمتد إلى بقية المناطق ويشتد هطول الأمطار، لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وهذه ألليلة، يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وغدا، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائم جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

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