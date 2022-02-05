حالة الطقس: ماطر وبارد

يستمر، اليوم السبت، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائم جزئيا إلى غائم، وبارد إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ويكون البحر مائجا.

وهذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار، فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.