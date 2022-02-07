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حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 06:30

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الإثنين.

ويبقى الجو باردا صباحا ونهارا يسود جو مائل للدفء والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتغطي السماء كميات من السحب غير الماطرة. ليلا يعود الجو باردا جدا خاصةً في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود يوم دافئ نسبي إلى دافئ على غير المعتاد، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وتسود أجواء صافية نهارا وباردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض كبير ولموس على درجات الحرارة.

ويسود جو بارد بشكل لافت في جميع المناطق خاصة الجبلية منها وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة وماطر على فترات.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتبقى فرصة الأمطار على فترات حاضرة في ساعات النهار وتضعف ثم تنتهي في ساعات الليل مع جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

في يوم الجمعة، يستقر الجو من جديد ويسود جو بارد صباحا ومشمس وصاف نهارا. ليلا يعود الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

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