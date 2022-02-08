حالة الطقس: أجواء صافية ودافئة نسبيا

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود يوم دافئ نسبي إلى دافئ على غير المعتاد، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وتسود أجواء صافية نهارا وباردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض كبير ولموس على درجات الحرارة.

ويسود جو بارد بشكل لافت في جميع المناطق خاصة الجبلية منها وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة وماطر على فترات.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتبقى فرصة الأمطار على فترات حاضرة في ساعات النهار وتضعف ثم تنتهي في ساعات الليل مع جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

في يوم الجمعة، يستقر الجو من جديد ويسود جو بارد صباحا ومشمس وصاف نهارا. ليلا يعود الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو مشمس ودافئ نسبي إلى دافئ نهارا وبارد بشكل كبير اعتبارا من ساعات المساء والليل. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.