حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تتأثر البلاد بيومي الأربعاء والخميس، بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة سيتمركز بالقرب من جزيرة قبرص.

ويبدأ تأثير المنخفض في النصف الثاني من يوم الأربعاء في أقصى المناطق الشمالية من البلاد وتنخفض الحرارة بشكل كبير.

ومع ساعات المساء تنتشر الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب البلاد وصولا إلى شمال النقب.

ويسود جو بارد بشكل لافت في جميع المناطق خاصة الجبلية منها وتتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي جديد.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية. ليلا يسود جو بارد إلى شديد البرودة وماطر على فترات.

يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتبقى فرصة الأمطار على فترات حاضرة في ساعات النهار وتضعف ثم تنتهي في ساعات الليل مع جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

في يوم الجمعة، يستقر الجو من جديد ويسود جو بارد صباحا ومشمس وصاف نهارا. ليلا يعود الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو مشمس ودافئ نسبي إلى دافئ نهارا وبارد بشكل كبير اعتبارا من ساعات المساء والليل. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء معتدلة نهارا في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع طقس صحو غالبا.

وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصا في الجبال، وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.