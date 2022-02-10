حالة الطقس: أمطار الخميس وأجواء دافئة بنهاية الأسبوع

من المتوقع أن تبقى البلاد خلال الساعات القادمة تحت تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتهطل الأمطار على فترات نهارا وتكون غزيرة نسبيا أحيانا مع تساقط زخات البرد في الجبال، ثم تضعف فرص الأمطار في ساعات المساء والليل، ويصبح الطقس باردا بشكل ملموس في ساعات الليل. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

في يوم الجمعة، يستقر الجو من جديد ويسود جو بارد صباحا ومشمس وصاف نهارا. ليلا يعود الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو مشمس ودافئ نسبي إلى دافئ نهارا وبارد بشكل كبير اعتبارا من ساعات المساء والليل. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وتسود أجواء معتدلة نهارا في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع طقس صحو غالبا.

وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصا في الجبال، وتغطي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.