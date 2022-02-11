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حالة الطقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 06:46

حالة الطقس: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى الإثنين
من المنخفض الأخير (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تبدأ درجات الحرارة، اليوم، الجمعة، بالارتفاع تدريجيًّا حتى يوم الإثنين المقبل، لكنّها تكون أدنى من معدلاتها السنوية.

وتستقر الأجواء، الجمعة، بشكل عام مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا تتحول إلى شرقية ليلًا.

وغدًا، السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة نهارًا في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلًا في الجبال، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد، خصوصًا في الجبال، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

وبعد غدٍ، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل، وتسود أجواء معتدلة نهارًا في المناطق السهلية والغورية، ومائلة للبرودة قليلًا في الجبال مع طقس صحو غالبًا، وفي ساعات الليل تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض من جديد مع طقس بارد خصوصًا في الجبال، وتغطّي السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

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