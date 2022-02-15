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حالة الطقس: غائم وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 06:28

حالة الطقس: غائم وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال مع فرصة محدودة لزخات محلية في بعض المناطق.

ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاته السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء باردة بشكل واضح في المناطق الجبلية، وأجواء أكثر اعتدالا في السهول والسواحل والأغوار.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة من جديد مع طقس بارد في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية،

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال.

ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#غائم

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