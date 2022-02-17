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حالة الطقس: أجواء دافئة إلى معتدلة

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 06:20

حالة الطقس: أجواء دافئة إلى معتدلة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، بحيث تكون حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال ساعات النهار والليل جو غائم جزئي وبارد نسبيا خاصة في الجبال.

ليلا تنخفض الحرارة بشكل ملموس مع جو بارد في كافة المناطق. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

ويكون الجو الجمعة غائما جزئيا بوجه عام لطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بقليل وتتهيأ الفرصة نهاراً لتساقط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وقد تكون غزيرة في بعض الفترات.

ليلا تضعف فرصة الأمطار بشكل تدريجي ويسود جو بارد بشكل كبير. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

في يوم الأحد، يبقى الجو بارداً بشكل لافت في المناطق الجبلية دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة مع جو مستقر نهارا ومستقر وبارد ليلا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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