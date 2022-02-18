حالة الطقس: جو لطيف الجمعة وماطر يوم السبت

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وباردا، خاصة المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. ويتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار، لذا يتوقع أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق و مصحوبة بعواصف رعدية زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.