  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 06:18

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من الأمطار خصوصا في جنوب البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام في مختلف المناطق مع تواجد السحب في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو دافئ نسبي في ساعات النهار.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب غير الماطرة نهارا. ليلاً يسود جو بارد مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، توالي الحرارة رحلة الارتفاع لتصبح اعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي.

ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بودكاست عرب 48


حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة
النقب: اجتماع للتصدي لأوامر الهدم والإخلاء بوادي النعم وخشم زنة

2022-02-19

النقب: إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب
النقب: إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب

2022-02-19

البعنة: اعتقال 5 مشتبهين حاولوا تنفيذ جريمة قتل
البعنة: اعتقال 5 مشتبهين حاولوا تنفيذ جريمة قتل

2022-02-19

الأكثر قراءة

بايدن: بوتين أخذ قراره بغزو أوكرانيا

بايدن: بوتين أخذ قراره بغزو أوكرانيا "خلال أيام"

2022-02-19
حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2022-02-19
روسيا وأوكرانيا: أن تعلق الدول في أساطيرها القروسطية

روسيا وأوكرانيا: أن تعلق الدول في أساطيرها القروسطية

2022-02-19
الأزمات الدولية تخدم إسرائيل

الأزمات الدولية تخدم إسرائيل

2022-02-19
تصعيد اللهجة في مواجهة روسيا: القوات

تصعيد اللهجة في مواجهة روسيا: القوات "تستعد للهجوم" على أوكرانيا

2022-02-19