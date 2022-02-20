حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتبقى الفرصة سانحة لهطول زخات محلية من الأمطار خصوصا في جنوب البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول إلى معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة بشكل عام في مختلف المناطق مع تواجد السحب في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود جو دافئ نسبي في ساعات النهار.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب غير الماطرة نهارا. ليلاً يسود جو بارد مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، توالي الحرارة رحلة الارتفاع لتصبح اعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي.

ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.