  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء معتدلة

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 06:21

حالة الطقس: أجواء معتدلة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية،والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا نهارا فوق المناطق الجبلية دافئ نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق التحقيق باستشهاد حجازي: إطلاق الشرطة للنار "استوفى شروط الدفاع عن النفس"
إغلاق التحقيق باستشهاد حجازي: إطلاق الشرطة للنار "استوفى شروط الدفاع عن النفس"

2022-02-20

مصرع طفل (5 سنوات) رفسه حمار في النقب
مصرع طفل (5 سنوات) رفسه حمار في النقب

2022-02-20

جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية
جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية

2022-02-20

الأكثر قراءة

تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

2022-02-20
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-20
خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

2022-02-20
وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

2022-02-20
آليات إسرائيلية تحرث أراضي وتبيد مزروعات بتل السبع وأم بطين

آليات إسرائيلية تحرث أراضي وتبيد مزروعات بتل السبع وأم بطين

2022-02-20