حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود جو دافئ نسبيا في ساعات النهار.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب غير الماطرة نهارا. ليلا يسود جو بارد مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، توالي الحرارة رحلة الارتفاع لتصبح اعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي.

ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.