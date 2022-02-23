  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 06:13

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد يحمل معه الأجواء الباردة والماطرة.

ويسبق المنخفض القادم جبهة هوائية دافئة، حيث سترتفع الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء دافئة حتى في الجبال وجو غانم جزئي إلى غائم.

توالي درجات الحرارة الارتفاع، اليوم الأربعاء، لتصبح اعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي.

ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد.

ليلا تضعف فرصة الأمطار مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#منخفض جوي

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتخابات كفرمندا: المرشح علي زيدان يعلن فوزه
انتخابات كفرمندا: المرشح علي زيدان يعلن فوزه

2022-02-23

أم الفحم: لجنة نسائية للسلم الأهلي سعيا لـ"كبح الجريمة في مهدها"
أم الفحم: لجنة نسائية للسلم الأهلي سعيا لـ"كبح الجريمة في مهدها"

2022-02-22

مصرع شاب جرّاء حادث طرق في كابول
مصرع شاب جرّاء حادث طرق في كابول

2022-02-22

الأكثر قراءة

ماذا نعرف عن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا؟

ماذا نعرف عن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا؟

2022-02-22
حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

حالة الطقس: غائم إلى صاف ودافئ نسبيا

2022-02-22
ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

2022-02-22
قوات روسية تدخل دونيتسك ولوغانسك ومجلس الأمن يبحث التطورات بأوكرانيا

قوات روسية تدخل دونيتسك ولوغانسك ومجلس الأمن يبحث التطورات بأوكرانيا

2022-02-22
العقوبات الأوروبية ستستهدف مصارف ومسؤولين روس والمنطقتين الانفصاليتين

العقوبات الأوروبية ستستهدف مصارف ومسؤولين روس والمنطقتين الانفصاليتين

2022-02-22