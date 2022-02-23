حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد يحمل معه الأجواء الباردة والماطرة.

ويسبق المنخفض القادم جبهة هوائية دافئة، حيث سترتفع الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء دافئة حتى في الجبال وجو غانم جزئي إلى غائم.

توالي درجات الحرارة الارتفاع، اليوم الأربعاء، لتصبح اعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية ويسود جو لطيف ودافئ نهارا نتيجة جبهة هوائية دافئة تسبق منخفض جوي.

ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وبارد ليلا مع اقتراب منخفض جوي جديد يحمل الأمطار. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد.

ليلا تضعف فرصة الأمطار مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.