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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى السبت

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 06:11

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتأثر البلادة بمنخفض جوي يتمركز بداية حول جزيرة قبرص ويتحرك بشكل سريع نحو بلاد الشام وأجزاءه الشمالية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد وأجزاء من الوسط مع رياح نشطة أحيانا وجو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح أدنى من المعدل السنوي بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتتساقط الأمطار فوق معظم المناطق الشمالية وأجزاء من وسط البلاد.

ليلا تضعف فرصة الأمطار مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاتي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجة مئوية واحدة.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم، ويسود جو مائل للاعتدال في المناطق السهلية والساحلية وجو معتدل تماما في المناطق الغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية على الأقل.

ويسود جو غائم جزئي ومائل للدفء النسبي في المناطق الجبلية نهارا. ويكون الجو معتدلا ودافئا في المناطق السهلية والساحلية والغورية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

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