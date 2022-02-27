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حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 06:27

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتجه الأجواء إلى الاستقرار بشكل كبير مع بقاء الجو غائما جزئيا إلى غائما وباردا بشكل كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجة مئوية واحدة.

ويسود جو غائم جزئي إلى غائم، ويسود جو مائل للاعتدال في المناطق السهلية والساحلية وجو معتدل تماما في المناطق الغورية. ليلا يسود جو بارد نسبي إلى بارد.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية على الأقل.

ويسود جو غائم جزئي ومائل للدفء النسبي في المناطق الجبلية نهارا. ويكون الجو معتدلا ودافئا في المناطق السهلية والساحلية والغورية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي العام، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المحلية في مناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من النهار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا نهارا، وتبقى السماء ملبدة بكميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ نسبي إلى دافئ نهارا، ومع ساعات المساء والليل يعود الجو باردا نسبيا إلى بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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