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حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 06:12

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا ولطيفا إلى دافئ نسبيا و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، تؤثر كتلة هوائية دافئة على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا نهارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلا إلى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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