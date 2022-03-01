حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح حول المعدل السنوي العام، ويسود جو غائم جزئي إلى غائم.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المحلية في مناطق مختلفة من البلاد في النصف الثاني من النهار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا نهارا، وتبقى السماء ملبدة بكميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة.

ويسود جو دافئ نسبي إلى دافئ نهارا، ومع ساعات المساء والليل يعود الجو باردا نسبيا إلى بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل عام خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.