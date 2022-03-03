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حالة الطقس: بارد وماطر حتى السبت

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 06:15

حالة الطقس: بارد وماطر حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمنخفض جوي سريع ويستمر لعدة ساعات بحيث تتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، ويوم الجمعة توالي الحرارة الانخفاض من جديد ليصبح الجو باردا وفرصة في ساعات الصباح الباكر لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء باردة بشكل عام في الجبال وباردة نسبيا في بقية المناطق.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية وتكون نشطة أحيانا.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل عام خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح اعلى من معدلاتها السنوية العامة لشهر آذار بنحو الثلاثة درجات مئوية.

ويكون الجو دافئاَ ومعتدلاً نهاراً ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#بارد
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