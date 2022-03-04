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حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 07:00

حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة. و تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق. والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئياً وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا نهارا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يتحول الجو إلى خماسيني وغائم وجاف ومغبر، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق. ويطرأ ارتفاع ملموس أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. وخلال ساعات الليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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