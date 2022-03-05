حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة، اليوم السبت، التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى صافية وباردة بشكل عام خصوصا في الجبال.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل واضح، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح اعلى من معدلاتها السنوية العامة لشهر آذار بنحو الثلاثة درجات مئوية.

ويكون الجو دافئا ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة نهارا، الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا.

وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة خلال النصف الأول من اليوم. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو2 إلى 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو دافئ ومغبر وخماسيني في كافة المناطق بما فيها الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.