  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء خماسينية وتوقع هطول أمطار

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 06:56

حالة الطقس: أجواء خماسينية وتوقع هطول أمطار
وعل نوبي برية يرعى في جبال القدس، شرقي بيت لحم (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم الأحد، خماسينيا غائمًا جزئيًا إلى غائم وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.

وخلال ساعات المساء يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيًا إلى صاف وباردًا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

بودكاست عرب 48

#الارصاد الجوية
#حالة الطقس
#الأحوال الجوية

حوارات

حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"
حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"

2022-03-05

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حوادث العمل: إصابات إثر انهيار سقالات وسقوط من علو
حوادث العمل: إصابات إثر انهيار سقالات وسقوط من علو

2022-03-06

مصرع شابة في حادث دراجة نارية وسط البلاد
مصرع شابة في حادث دراجة نارية وسط البلاد

2022-03-06

مصابان بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"
مصابان بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"

2022-03-05

الأكثر قراءة

روسيا تحجب

روسيا تحجب "فيسبوك"... مجموعة السبع "لن تعترف" بأي تغيير في حدود أوكرانيا

2022-03-05
روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

2022-03-05
حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

2022-03-05
بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

2022-03-05
واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

2022-03-05