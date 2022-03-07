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حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 06:09

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا، وتكون الأجواء باردة نسبيا.

وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق خاصة خلال النصف الأول من اليوم. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو2 إلى 3 درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو دافئ ومغبر وخماسيني في كافة المناطق بما فيها الجبلية.

وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل عام، مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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