حالة الطقس: أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، لطيفا ومعتدلا نهارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة. ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق حاصة الشمالية والوسطى، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حى ساعات الظهيرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا وجافا نهارا لطيفا ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

