حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة بارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة دون المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

خلال ساعات النهار تسود أجواء ربيعية وغائمة، ومساءا وليلا يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتعود الأجواء لتصبح صيفية إلى حد كبير نهارا ومنعشة في ساعات الليل.

وتسود خلال النهار أجواء خماسينية خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحيانا.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل عموما ومشمسا إلى حد كبير. ليلا تسود أجواء منعشة ولطيفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

لن يطرأ، يوم الثلاثاء، أي تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لشهر أيار.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال في كافة المناطق ما عدا الغورية منها.

ليلا يسود جو لطيف ومنعش. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.