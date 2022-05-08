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حالة الطقس: أجواء صيفية خماسينية

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 06:23

حالة الطقس: أجواء صيفية خماسينية
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتعود الأجواء لتصبح صيفية إلى حد كبير نهارا ومنعشة في ساعات الليل.

وتسود خلال النهار أجواء خماسينية خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحيانا.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل عموما ومشمسا إلى حد كبير. ليلا تسود أجواء منعشة ولطيفة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

لن يطرأ، يوم الثلاثاء، أي تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لشهر أيار.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال في كافة المناطق ما عدا الغورية منها.

ليلا يسود جو لطيف ومنعش. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى تماما حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء ربيعية لطيفة جدا، ويبقى الجو منعشاً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. تكون الريح غربية إلى شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية
#أجواء خماسينية

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