حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويبقى الجو صيفيا عاديا نهارا وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. ليلا يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لشهر أيار.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال في كافة المناطق ما عدا الغورية منها.

ليلا يسود جو لطيف ومنعش. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى تماما حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء ربيعية لطيفة جدا، ويبقى الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. تكون الريح غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية في ساعات النهار ويسود جو صيفي لطيف في الجبال وحار نسبي على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية.

ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر بحوالي 5 درجات مئوية ويسود جو حار في الجبال وحار بشكل كبير مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية القريبة منه.

ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت مع حرارة متوقع أن تكسر حاجز 41 مئوية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.