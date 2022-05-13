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حالة الطقس: حار وجاف

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 07:12

حالة الطقس: حار وجاف
حيفا، أيار 2022 (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا نسبيا وجافا نهارا ودافئا ليلا. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا، دافئا ليلا. ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا وباردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية. ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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