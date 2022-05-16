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حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 06:26

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، التي تعود الى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود جو لطيف وربيعي شديد الدفء نهارا ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل.

فقط المناطق الغورية والبحر الميت ستشهد أجواء شديدة الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

نهارا يسود جو معتدل إلى حار نسبي وجو لطيف ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الاتجاه.

يوم الخميس، لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. التي تبقى ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيا في ساعات الظهيرة ولطيف ما عدا ذلك في الصباح والمساء. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تشكل الغيوم في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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