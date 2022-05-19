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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 06:24

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية معتدلة نسبيا في ساعات الظهيرة ولطيف ما عدا ذلك في الصباح والمساء. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء حارة نسبيا بشكل عام في معظم المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تشكل الغيوم في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية.

يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويعود الجو صيفيا حارا نهارا مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية.

في ساعات الليل يصبح الجو منعشا ولطيفا. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

بينما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدل السنوي العام تماما.

ويسود جو لطيف ومعتدل وربيعي الطابع نهارا، ومع ساعات الليل يسود جو لطيف ومنعش إلى حد كبير ويميل للبرودة في الجبال.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء صيفية

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