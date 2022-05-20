حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، حارا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا أحيانا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.