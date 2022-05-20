  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 07:01

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا
حيفا، أيار 2022 (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، حارا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا أحيانا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

بودكاست عرب 48

#حالة الطقس

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة
إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-05-20

مصرع فتاة من شفاعمرو وإصابة 7 أشخاص في حادث قرب الفريديس
مصرع فتاة من شفاعمرو وإصابة 7 أشخاص في حادث قرب الفريديس

2022-05-20

عامٌ على هبة الكرامة: لماذا وكيف اندلعت الشرارة الأولى من اللد؟
عامٌ على هبة الكرامة: لماذا وكيف اندلعت الشرارة الأولى من اللد؟

2022-05-19

الأكثر قراءة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

2022-05-19
استقالات من حركة

استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة

2022-05-19

"القبة الحديدية" تطلق صاروخين تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية دون اعتراضها

2022-05-19
الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

2022-05-19
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة حتى السبت

2022-05-19