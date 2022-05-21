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حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 07:07

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة
شواطئ قيسارية (Getty images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام؛ ويكون حارا نهارا ولطيفا ليلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال ساعات نهار اليوم، السبت، وخطر إشعال النار في الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا أحيانا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيًا ومعتدلًا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#طقس فلسطين

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