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حالة الطقس: بارد نسبيا واحتمال سقوط أمطار متفرقة

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 06:16

حالة الطقس: بارد نسبيا واحتمال سقوط أمطار متفرقة
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها احيانا إلى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا وباردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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