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حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 06:24

حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسطع الشمس في أرجاء البلاد مع طقس صيفي معتدل وصاف بشكل عام، وحار في المناطق الغورية والمنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا نهارا بشكل عام مع سماء صافية، ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا نهارا بشكل عام، ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة نهارا في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة نهارا في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء حارة

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