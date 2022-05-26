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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى السبت

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 06:26

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة حتى السبت
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا نهارا بشكل عام، ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة نهارا في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة نهارا في معظم المناطق، وتظهر سحب عالية في السماء، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية والسهلية المنخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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