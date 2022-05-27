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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 07:04

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا ودافئا ليلا فوق معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا ودافئا ليلا فوق معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويصبح الجو بعد غد، الأحد، حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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