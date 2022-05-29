حالة الطقس: حار وجاف حتى الأربعاء

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الإثنين، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون مرتفعة بشكل ملموس نهارا.

ويسود طقس حار في جميع المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ويعتدل الطقس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حارا بشكل واضح في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ويعتدل الطقس خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

إلى ذلك، تحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا.

كما تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.