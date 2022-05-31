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حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 06:21

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا
(pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، التي تكون مرتفعة بشكل ملموس نهارا.

ويسود طقس حار في جميع المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ويعتدل الطقس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس حارا بشكل واضح في معظم المناطق نهارا.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ويعتدل الطقس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

إلى ذلك، تحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا.

كما تحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل صباحا سرعان ما يتحول إلى حار خلال ساعات النهار.

وفي ساعات الليل تنكسر الأجواء الحارة مجددا ليسود طقس معتدل بشكل عام ومنعش في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو حارا نسبيا إلى حار نهارا.

ويسود جو لطيف ومنعش في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية.

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